FIFA hebt Suspendierung von Pakistans Verband auf

via

via Sky Sport Austria

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Suspendierung von Pakistan aufgehoben.

Wie die FIFA am Donnerstag mitteilte, seien die Gründe dafür nicht mehr gegeben. Man habe die Bestätigung dafür erhalten, dass das Normalisierungskomitee des pakistanischen Fußball-Verbandes PFF wieder die Kontrolle über alle Gebäude und die Finanzen erlangt habe. Die PFF war im April 2021 suspendiert worden, nachdem eine Gruppe von Demonstranten die PFF-Zentrale in Lahore illegal besetzt hatte.

Diese hatten das Komitee unter der Leitung von Haroon Malik abgelöst. Das so genannte Normalisierungskomitee war von der FIFA nach Jahren der internen Verbandskonflikte in Pakistan eingesetzt worden. Die Frist, in der die Kommission die Verbandsarbeit normalisieren sollte, wurde um ein Jahr bis 30. Juni 2023 verlängert.

(APA).

Beitragsbild: Imago.