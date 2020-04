FIFA-Kampagne mit 50 Stars für “Helden des Alltags”

David Beckham applaudiert und die Liste ehemaliger und aktueller Fußballerinnen und Fußballer die folgen ist namhaft.

50 sind es an der Zahl, darunter auch Brasiliens Legende Pele, der Argentinier Diego Maradona oder der Franzose Zinedine Zidane. Sie alle danken mit ihrem Applaus bei einer Kampagne des Weltverbandes (FIFA) den “Helden des Alltags” für deren unermüdlichen Kampf gegen Covid-19.

“Dieser unsichtbare Gegner hat unser Leben auf den Kopf gestellt”, wird der 79-jährige Pele in einer FIFA-Mitteilung am Samstagabend zitiert. “Aber dank dem Mut und der Hingabe des Gesundheitspersonals weltweit werden wir alle gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ich danke jedem Einzelnen von euch von ganzem Herzen.” Die Kampagne ist mit dem Hashtag #WeWillWin versehen. Am Ende des 1:24 Minuten langen Videos bei youtube.com werden auch Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter gezeigt, ehe in vielen Sprachen Danke eingeblendet wird.

(APA)

Artikelbild: IMAGO Pictures