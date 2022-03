FIFA plant Leih-Revolution bei Transfers

Das Council des Fußball-Weltverbands FIFA will bei seiner Sitzung im WM-Gastgeberland Katar eine Verschärfung der internationalen Regelungen für die Ausleihe von Spielern beschließen.

Dabei sollen am Mittwoch (15.30 Uhr MESZ) in Doha unter anderem die mögliche Dauer einer Leihe und eine maximale Anzahl an Spielern, die ein Verein ausleihen darf, festgelegt werden. Ein entsprechender Vorschlag der Kommission der Interessengruppen des Fußballs liegt der FIFA-Exekutive mit dem deutschen Mitglied Peter Peters zur Bestätigung vor. Die neuen Regeln sollen am 1. Juli dieses Jahres in Kraft trete.

Mit den Beschränkungen will die FIFA eine bessere Förderung von Nachwuchsspielern sowie ein „besseres sportliches Gleichgewicht“ ermöglichen sowie verhindern, dass einzelne Vereine eine Vielzahl von Leihspielern horten.

Zudem will das FIFA-Council einen Tag vor dem Kongress der Mitgliedsverbände in Doha mehrere bereits getroffene Entscheidungen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ratifizieren. So dürfen derzeit weder russische Klubs noch russische Nationalteams an FIFA-Wettbewerben teilnehmen. Dies hatte bereits das Büro des Councils beschlossen, die Bestätigung ist ein formaler Akt. Zuletzt hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS den Einspruch der Russen gegen die Suspendierung der Teams durch die FIFA abgelehnt.

(sport.sky.de)/Bild: Imago