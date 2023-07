FIFA-Präsident Infantino über WM-Auftakt sehr erfreut

Nach dem Ende des ersten Vorrunden-Spieltages bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland hat sich FIFA-Präsident Gianni Infantino sehr erfreut über den Start in das Turnier gezeigt.

„Ich bin ein glücklicher Mann. Es gibt hunderttausende glücklicher Männer, Frauen, Mädchen und Jungen, die zu den Spielen kommen und Millionen über Millionen, die von daheim zuschauen. Also, ein großer Erfolg“, sagte Infantino am Dienstag in einer Mitteilung des Weltverbandes.

Nach Angaben der FIFA wurden für die 64 Partien des erstmals mit 32 Teams ausgetragenen Turniers bereits mehr als die angestrebten 1,5 Millionen Eintrittskarten abgesetzt. In den 16 Spielen des ersten Vorrunden-Spieltages, der am Dienstag mit Kolumbiens 2:0-Sieg gegen Südkorea endete, kamen laut FIFA insgesamt 459.547 Besucher in die Stadien. Das waren 28.721 pro Begegnung und damit laut Weltverband 54 Prozent mehr als bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich.

