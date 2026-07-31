FIFA-Revolution: Trump dementiert Gespräche mit Infantino
US-Präsident Donald Trump hat im Zuge der Investorenpläne von Gianni Infantino verneint, mit dem FIFA-Boss darüber gesprochen zu haben.
„Nein, ich habe nie mit ihm (darüber) geredet“, sagte Trump in Camp David zu Journalisten. Nach Angaben der „Financial Times“ führt Technologieinvestor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, Gespräche darüber, den Einstieg über seinen Fonds Thrive Eternal anzuführen.
Infantino hat zu Trump eine enge Verbindung, bei der WM in Nordamerika zeigte sich der FIFA-Präsident nur allzu gerne an der Seite des US-Präsidenten.