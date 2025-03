FIFA schüttet für Klub-WM 1 Milliarde Dollar aus

Das Preisgeld für die diesjährige Klub-WM mit 32 Mannschaften, die vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragen wird, beläuft sich auf 1 Milliarde US-Dollar. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Bei erwarteten Einnahmen in Höhe von zwei Milliarden Dollar würden die FIFA-Reserven unangetastet bleiben, und ein Teil des Geldes dem Klubfußball rund um den Globus zugutekommen, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Die FIFA wird keinen einzigen Dollar behalten“, sagte Infantino über den Bewerb, an dem erstmals auch Österreichs einstiger Serienmeister Salzburg teilnimmt.

