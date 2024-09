FIFA stellt neues Logo für die Klub-WM vor

2025 soll die FIFA Klub-WM erstmals mit 32 Mannschaften in den USA starten. Jetzt hat der Wettbewerb auch ein neues Logo samt neuer Hymne erhalten.

Am Mittwoch stellte die FIFA offiziell das neue Logo der Klub-WM vor. Gold-Schwarz sind jetzt die neuen Farben des Turniers. Als neuer Audio Track wurde der Kultsong „Freed from Desire“ von Gala ausgewählt, der bei den meisten Fußball-Fans Kultstatus hat.

A new era for club football 🏆

FIFA has unveiled the emblem for the inaugural 32-team FIFA Club World Cup 2025™, the most inclusive competition in the history of club football.

— FIFA (@FIFAcom) September 4, 2024