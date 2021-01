FIFA Ultimate Team: Sabitzer für “Team of the Year” nominiert

via

Im Videospiel “FIFA 21” steht mit dem “Team of the Year” das nächste große Event im “Ultimate Team”-Modus auf dem Programm. Am heutigen Donnerstag hat EA Sports die Nominierten für die Elf des Jahres bekanntgegeben. Darunter befindet sich mit Marcel Sabitzer (RB Leipzig) auch ein Österreicher.

Für die drei Plätze im Mittelfeld sind außerdem folgende Spieler nominiert: Houssem Aouar (Olympique Lyon), Bruno Fernandes (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Nabil Fekir (Betis Sevilla), Papu Gomez, Robin Gosens (beide Atalanta Bergamo), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Jordan Henderson, Thiago (beide FC Liverpool), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Mateo Kovacic (FC Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Luis Alberto (Lazio Rom), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Parejo (FC Villarreal), Renato Sanches (OSC Lille), Son Heung-min (Tottenham Hotspur) und Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach).

Das endgültige “Team of the Year” wird zu einem späteren Zeitpunkt im Jänner bekanntgegeben. Dann werden auch spezielle TOTY-Spieleritems mit einigen der höchsten Werte der Saison in “FUT 21” veröffentlicht.

