FIFA verliert Millionen-Klage gegen Blatter

Die früheren Topfunktionäre Joseph Blatter und Markus Kattner müssen weder ihre eigenen Boni noch die an einen weiteren FIFA-Mann ausgeschüttete Sondervergütung in Höhe von 23 Millionen Franken (24,59 Mio. Euro) an den Fußball-Weltverband zurückzahlen.

Das hat das Arbeitsgericht Zürich entschieden. Das Gericht wies die Schadenersatzforderung der FIFA wegen der in den Jahren 2010 bis 2013 erfolgten Bonuszahlungen vollumfänglich ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(APA)

Bild: Imago