FIFA verzeichnet Wechsel-Rekord im Wintertransferfenster

Der Fußball-Weltverband FIFA verzeichnet einen Rekord bei den getätigten Wechseln im Wintertransferfenster 2026. Über 5900 Transfers wurden in den vergangenen Wochen getätigt, so viele waren es nach FIFA-Angaben vom Donnerstag noch nie.

Gegenüber dem alten Rekord aus dem Vorjahr stieg die Anzahl der Transfers um mehr als drei Prozent an. Die Ausgaben sanken gegenüber dem Jahr 2025 allerdings um rund 18 Prozent. Die Klubs gaben angeführt von der englischen Premier League weltweit umgerechnet knapp über 1,6 Milliarden Euro für Verstärkungen aus.

Im Frauen-Bereich gab es derweil Rekordinvestitionen. Die Vereine gaben umgerechnet rund 8,5 Millionen Euro aus. Das sind über 85 Prozent mehr als beim alten Rekord des Jahres 2025. Auch hier liegen die Vereine aus England an der Spitze. Insgesamt wurden bei den Frauen über 420 Transfers getätigt.

(SID)/Beitragsbild: Imago