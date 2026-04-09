Filimon scheiterte bei EM in Huelva im Achtelfinale

Für Collins Valentine Filimon ist am Donnerstag bei der Badminton-EM in Huelva im Achtelfinale Endstation gewesen.

Der 28-Jährige unterlag dem als Nummer fünf gesetzten Dänen Rasmus Gemke mit 12:21 und 11:21. Tags zuvor war der ÖBV-Spieler noch in der Auftaktrunde gegen Dicky Dwi Pangestu aus Aserbaidschan mit 21:15, 21:19 siegreich geblieben. Da auch zwei Frauen-Doppel schon gescheitert sind, ist Österreich bei den Europameisterschaften nicht mehr vertreten.

(APA)

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