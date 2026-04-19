Fils gewinnt in Barcelona

Der französische Tennisprofi Arthur Fils hat das Sandplatzturnier in Barcelona gewonnen.

Der 21-Jährige setzte sich im Finale am Sonntag gegen den Russen Andrej Rublev (28) 6:2, 7:6 (7:2) durch und feierte seinen vierten Titel nach Lyon (2023) sowie Hamburg und Tokio (2024). Mit dem Sieg klettert Fils auf Platz 25 und ist damit bester Franzose in der Tennis-Weltrangliste.

Titelverteidiger und Top-Favorit Carlos Alcaraz (22) hatte vor seinem Achtelfinale verletzt aufgegeben. Der Weltranglistenzweite aus Spanien leidet unter einer Handgelenksverletzung, die ihn auch zum Verzicht auf das Sandplatz-Masters in Madrid zwingt. Ein deutscher Spieler war in Barcelona nicht am Start.

Fils gilt als kommender Herausforderer des dominierenden Duos Alcaraz und Jannik Sinner. Nach einer schwerwiegenden Rückenverletzung, die ihn auch zum Verzicht auf die Australian Open zu Beginn der Saison zwang, hat er schnell zurück zur Bestform gefunden. Die jüngsten Ergebnisse können sich sehen lassen: Auf das Finale in Doha, das Viertelfinale in Indian Wells und das Halbfinale in Miami folgte nun der Titelgewinn.

(SID) / Bild: Imago