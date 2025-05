Final-Erfolg gegen Milan: Bologna gewinnt Coppa Italia

Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna hat nach 51 Jahren des Wartens wieder die Coppa Italia gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Italiano setzte sich am Mittwoch im Römer Stadio Olimpico 1:0 (0:0) gegen die AC Milan durch. Für Bologna ist es der dritte Pokalsieg überhaupt.

Der Schweizer Dan Ndoye (53.) erzielte den Treffer des Abends für Bologna, das sich durch den Sieg ein Ticket für die Europa League sicherte. Die Mailänder, bei denen der deutsche Verteidiger Malick Thiaw nicht eingesetzt wurde, verpassten derweil ihren sechsten Coppa-Erfolg, zuletzt hatte sich der Klub 2003 den Pokal gesichert. Damit droht der AC eine Saison ohne Europapokal, in der Serie A liegt Mailand zwei Spieltage vor Schluss nur auf Platz acht.

Bolonga feiert vor zahlreichen Promis

Vor den Augen zahlreicher prominenter Namen, darunter der frühere Bayern-Stürmer Luca Toni und Tennis-Superstar Jannik Sinner, begannen beide Mannschaften mit viel Tempo. Ein früher Treffer fiel aber nicht. In der Folge flachte die Partie deutlich ab – bis Ndoye seine Mannschaft im zweiten Durchgang mit einem fulminanten Schuss in Führung brachte. Im Anschluss blieb ein Sturmlauf von Mailand aus, in der Offensive fehlte es an Ideen.

(SID) / Bild: Imago