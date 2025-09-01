Final-Niederlage für Messi – Suarez sorgt für Eklat

Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami im Finale des Leagues Cups eine herbe Enttäuschung erlebt.

Die Seattle Sounders holen sich die Trophäe durch einen deutlichen Sieg gegen Inter Miami mit dem Superstar.

Inter verlor mit Lionel Messi gegen die Seattle Sounders deutlich mit 0:3 (0:1). Die Sounders sind damit das erste Team, das alle möglichen nordamerikanischen Trophäen mindestens einmal gewonnen hat.

Inters Frust entlud sich nach dem Schlusspfiff, als Luis Suarez eine Schlägerei auslöste. Der 38-Jährige aus Uruguay soll zunächst Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas gewürgt und dann ein Mitglied des Trainerteams von Seattle bespuckt haben. „Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben“, sagte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano.

Seattle gewinnt vor Rekordkulisse

Riesig war die Freude bei den Sounders. „Es ist ein großartiger Tag, ein Sounder zu sein“, sagte Trainer Brian Schmetzer. Man habe schließlich „gegen eines der besten Teams unserer Liga und gegen Messi, den besten Spieler der Welt“ gespielt.

Osaze De Rosario, Alex Roldan per Elfmeter und Paul Rothrock trafen für Seattle vor der Rekordkulisse für ein Leagues-Cup-Spiel von 69.314 Zuschauern im Lumen Field. „Es ist verrückt, es ist ein wahr gewordener Traum, ich habe Messi in einem Finale geschlagen“, sagte De Rosario begeistert.

Beide für CONCACAF Champions Cup 2026 qualifiziert

Beide Finalisten ebenso wie der Drittplatzierte Los Angeles Galaxy (2:1 gegen Orlando City) sind für den CONCACAF Champions Cup 2026 qualifiziert. Bei diesem Turnier geht es wiederum um die Qualifikation für die Klub-WM 2029.

(SID)

Beitragsbild: Imago