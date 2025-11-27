Final-Niederlage! ÖFB-U17 verpasst WM-Titel knapp

Der ganz großte Traum des ÖFB-U17-Nationalteams ist geplatzt: Das Finale der U17-WM gegen Portugal geht nach einem sensationellen Turnier mit 0:1 verloren.

Schon nach 35 Sekunden kam das ÖFB-Team durch einen Volley von Hasan Deshishku zu einer Torchance, Portugal überzeugte vor allem durch Konter und schnelle Vorstöße. Die vermeintliche Portugal-Führung zählte nach 13 Minuten nicht, im Gegenzug hatte das ÖFB-Team bei einer Dreifachchance seine beste Gelegenheit auf das 1:0.

Beinahe-Ausgleich! Frauscher trifft nur die Stange

Der erste Treffer fiel in der 32. Minute aber für Portugal: Deren Torjäger Anisio trifft aus abseitsverdächtiger Position. Das Tor zählt trotz genutzter Challenge von ÖFB-Teamchef Hermann Stadler samt VAR-Check. Nach dem Rückstand zur Halbzeitpause kam Österreich in der 48. Minute per Freistoß wieder zu einer guten Möglichkeit.

Gegen Spielende lief dem ÖFB-Team aber die Zeit für den Ausgleich davon. Ifeanyi Ndukwe sorgte per Kopfball in der 82. Minute für eine weitere gute Chance. Joker Daniel Frauscher traf drei Minuten später nur die Innenstange. Ein weiterer gefährlicher Abschluss kurze Zeit später wurde geblockt.

Die Österreicher waren mit sieben Siegen in sieben Spielen ins Endspiel eingezogen, in dem sich die Portugiesen als die bessere Mannschaft erwiesen und verdient erstmals den U17-WM-Pokal holten. Der aktuelle U17-Europameister Portugal bestimmte im Khalifa International Stadium in der ersten Halbzeit klar das Spielgeschehen und setzte das ÖFB-Team immer wieder mit gefährlichen Offensivaktionen unter Druck. Glück hatte Torhüter Daniel Posch bei einem missglückten Ausflug, dass der anschließende Treffer wegen Foulspiels aberkannt wurde (13.).

Doppel-Chance zur Führung

Österreich hatte wenig Ballbesitz und kam auch kaum zu schnellen Umschaltmomenten, bis zum Finale eine Stärke. Einmal wurde die Stadler-Elf vor der Pause aber richtig gefährlich. Einen Schuss von Hasan Deshishku wehrte Torhüter Romario Cunha ab. Der zweite Versuch des mit acht Treffern besten Turnier-Torschützen Johannes Moser wurde abgeblockt (14.).

In der 32. Minute gingen die Portugiesen verdient, aber umstritten in Führung. Torjäger Anisio drückte einen Stanglpass von Duarte Cunha aus abseitsverdächtiger Position über die Linie, das Tor behielt auch nach Video-Check Bestand. Es war das zweite Gegentor der Österreicher in diesem Turnier und das erste von Posch, der davor in sechs Partien unbezwungen war.

Stangenschuss von Frauscher

Vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino, dem ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Pröll und der angereisten Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt starteten die jungen Österreicher mit viel Elan in die zweite Hälfte. Die Portugiesen, fast nur Spieler der Topclubs Benfica Lissabon und FC Porto, bekamen das Spiel aber bald wieder unter Kontrolle. Ein Kopfball von Mateus Mide (62.) und ein Neto-Schuss (68.) brachten auch Gefahr.

Österreich setzte zu einer Schlussoffensive an, die keinen Erfolg brachte. Ein Kopfball von Ifeanyi Ndukwe ging über das Tor (82.), ein Schuss von Julian Halmich wurde abgeblockt (88.). Die größte Chance fand der unmittelbar davor eingewechselte Frauscher vor, dessen Schuss von der Innenstange zurück ins Feld sprang.

Dennoch dürfen die ÖFB-Talente, die als Vize-Weltmeister am Samstag nach Hause kommen, das Turnier als ganz großen Erfolg verbuchen.

Das Tor im VIDEO:

1:0 – Anísio

(Red./APA.)

