Finaldebütanten Zverev und Alcaraz rittern um Paris-Titel

Im Finale der French Open treffen mit Carlos Alcaraz und Alexander Zverev zwei Debütanten aufeinander. Allerdings hat Alcaraz mit seinen erst 21 Jahren bei den US Open 2022 auf Hartplatz und in Wimbledon auf Rasen im Vorjahr seine bisherigen zwei Grand-Slam-Endspiele gewonnen, während Zverev sein einziges vor vier Jahren bei den US Open gegen Dominic Thiem verloren hat. Dafür führt der Deutsche in den Direktbegegnungen mit Alcaraz vor dem Sandplatzduell am Sonntag mit 5:4.

„Da war ich kein Kind mehr, aber ich war trotzdem irgendwie ein Küklein“, blickte Zverev auf 2020 zurück. Seit der denkbar knappen Fünf-Satz-Niederlage gegen Thiem habe er sich aber sportlich wie menschlich weiterentwickelt, so der Deutsche: „Ich hoffe, dass ich das am Sonntag auch auf dem Platz zeigen werde.“

Im Halbfinale besiegte er den von Magenschmerzen geplagten Norweger Casper Ruud in vier Sätzen. Am Sonntag soll am Court Philippe Chatrier, wo er sich vor zwei Jahren im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer am Fuß verletzt hatte, der ersehnte Major-Titel her. „Ich hoffe, dass es Sonntag eine Emotion sein wird, die ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde.“

Zverev: „Ich freue mich genau fünf Minuten“

„Ich weiß, dass ich immer noch ein Match vor mir habe“, sagte der Weltranglisten-Vierte auf die Frage, warum ihm seine Freude über den Halbfinalsieg gegen Ruud nicht noch stärker anzumerken sei: „Ich freue mich genau fünf Minuten, und dann möchte ich mich aufs Finale vorbereiten und dort ein gutes Match spielen.“

Das wird er auch müssen, denn Alcaraz zeigte beim 2:6,6:3,3:6,6:4,6:3 gegen den künftigen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner seine Extraklasse. Doch der spanische Jungstar hat auch großen Respekt vor Zverev. „Er spielt großartiges Tennis auf Sand“, sagte Alcaraz, der vor allem von den Aufschlägen des Deutschen beeindruckt ist.

