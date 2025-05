Am Mittwochabend geht es sowohl für Tottenham Hotspur, als auch für Manchester United darum, eine völlig verkorkste Saison noch zu retten. Die beiden Klubs zählen in der Premier League eigentlich zu den Top sechs, haben in der Liga allerdings eine desaströse Spielzeit hinter sich.

Tottenham liegt mit 38 Punkten auf dem 17. Platz, United mit nur einem Zähler mehr auf dem 16. Rang. Am Mittwoch treffen die beiden kriselnden Topklubs im Endspiel der UEFA Europa League in Bilbao (21 Uhr) aufeinander.

Die Bilanz spricht aktuell für Tottenham. Der letzte United-Sieg gegen die Spurs gelang im Oktober 2022 – also vor über zwei Jahren. Seitdem sind die Spurs gegen die „Red Devils“ ungeschlagen.

In dieser Saison zeichnet sich sogar ein noch klareres Bild ab. Von drei Duellen gewannen die Londoner alle. Zweimal in der Liga, einmal im EFL-Cup. Das waren die bisherigen Saisonduelle der beiden Teams.

Klare Heimpleite für United im ersten Tottenham-Duell

Das erste Duell der beiden Teams gab es im September und der Ausgang hätte kaum klarer sein können. Im September 2024 setzten sich die Spurs im Old Trafford deutlich mit 3:0 durch. Die Treffer erzielten Brennan Johnson (3.), Dejan Kulusevski (47.) und Dominic Solanke (77.).

Spektakel im Cup

Ebenfalls spektakulär verlief das Viertelfinal-Duell der beiden Teams im EFL-Cup Mitte Dezember. Damals trennten sich die beiden Teams mit einem 4:3 nach regulärer Spielzeit, der Sieg im Tottenham Hotspur Stadium ging an die Hausherren.

Solanke eröffnete wieder früh den Torreigen (15.), Kulusevski (46.) und erneut Solanke (54.) sorgten kurz nach der Pause für die klare Führung. Doch United kam durch Joshua Zirkzee (63.) und Amad Diallo (70.) wieder heran. Danach ließ Heung-Min Son die Spurs über den Siegtreffer jubeln (88.). Zwar schrieb United durch Jonny Evans noch einmal an (90.+4), der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Tottenham gewinnt drittes Duell

Im Februar kam es dann zum dritten Saisonduell zwischen Tottenham und Manchester United, diesmal wieder in der Premier League und in London. Auch im dritten Spiel gelang den Spurs ein voller Erfolg, wenn auch weniger spektakulär als in den ersten drei Duellen. James Maddison sorgte erneut mit einem frühen Tor (13.) für den 1:0-Endstand in Nordlondon.

Am Mittwoch gibt es für United die Chance auf Revanche. Für beide Teams steht im Endspiel viel auf dem Spiel. Denn mit dem Pokalsieg und der damit verbundenen Qualifikation für die UEFA Champions League könnten die beiden kriselnden Giganten wohl auch einen Platz im unteren Tabellenviertel vergessen machen.

