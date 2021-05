“Finale” in Favoriten: Nur ein Sieg hilft dem SKN

Das Spiel der (vor)letzten Chance für den SKN St. Pölten: Gegen den FK Austria Wien (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 12 – mit dem Sky X Traumpass kannst du die Partien live streamen!) benötigen die Niederösterreicher unbedingt einen Sieg, um den letzten Platz und damit die drohende Abstiegs-Relegation noch abwenden zu können.

Aufgrund des 3:3-Remis gegen Altach in der 30. Runde könnte der SKN nämlich schon heute als Schlusslicht der Saison 2020/21 feststehen. Dies wäre bei einer Niederlage oder einem Remis amtlich, doch auch ein Sieg könnte unter Umständen zu wenig sein: Sollte Altach gegen Ried punkten sowie die Admira in Hartberg siegen, wären auch drei Punkte für einen SKN-Befreiungsschlag zu wenig.

Dass die Ausgangslage schwierig, aber nicht unmöglich ist, beweist ein Beispiel aus der Bundesliga-Vergangenheit: In der Saison 2002/03 hatte auch Schwarz-Weiß Bregenz zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Vorarlberger gewannen daraufhin die beiden verbleibenden Saisonspiele, darunter ein 2:0-Auswäertssieg bei der Austria, und fixierten so den Klassenerhalt. Der damalige Mitkonkurrent Ried hingegen verlor die beide Abschlusspartien und musste letztendlich absteigen.

Schmidt & Hugi als alte/neue Hoffnungen

Doch nicht nur die Vergangenheit sorgt für Zuversicht: Im letzten Spiel kehrte zumindest die Offensivpower zurück, die drei Tore in einem Spiel bedeuteten mehrere Tore im 90 Minuten als in den letzten sieben Spielen davor zusammen. Alexander Schmidt und Dor Hugi trafen erstmals seit Januar bzw. Dezember und sorgten gemeinsam für ein Novum: Erstmals waren zwei SKN-Spieler in einem Bundesligaspiel an drei Toren direkt beteiligt.

(Red./Opta).

Beitragsbild: GEPA.