Die Fußball-Junioren aus Marokko haben für eine große Überraschung gesorgt und sich erstmals zum U20-Weltmeister gekrönt. Der Vizemeister Afrikas setzte sich im Endspiel von Santiago in Chile 2:0 (2:0) gegen den Favoriten Argentinien durch.

Matchwinner vor rund 43.000 Zuschauern war Stürmer Yassir Zabiri vom portugiesischen Erstligisten Famalicão mit seinen beiden Toren (12. und 29.). Der Erfolg des Turnierdebütanten ist der zweite einer afrikanischen Mannschaft bei der U20-WM nach jenem von Ghana 2009 und der nächste Coup des Königreichs nach Platz vier bei der WM 2022 in Katar sowie Bronze bei Olympia in Paris 2024.

2030 ist Marokko neben Spanien und Portugal einer der drei Haupt-Gastgeber der WM. Argentinien mit dem Leverkusener Alejo Sarco und Trainer Diego Placente, mit sechs Titeln das erfolgreichste U20-Team, hat das Turnier seit 2007 in Kanada nicht mehr gewonnen.

„Kopf hoch, Jungs“, schrieb Weltstar Lionel Messi aufmunternd bei Instagram. Trainer Placente, der von 2001 bis 2005 bei Bayer 04 auf der linken Außenposition verteidigt hatte, lamentierte: „Als wir endlich ins Spiel fanden, stand es schon 0:2 gegen uns.“ Der deutsche Nachwuchs hatte sich für die U20-WM nicht qualifiziert.

