Finalsieg gegen Deutschland: Norwegen ist Handball-Weltmeister

Norwegens Handballerinnen bleiben das Maß aller Dinge. Am Sonntag behielten die Europameisterinnen und Olympiasiegerinnen 2024 im WM-Finale in Rotterdam gegen Deutschland mit 23:20 (11:11) die Oberhand und setzten sich zum insgesamt fünften Mal die WM-Krone auf. Die DHB-Auswahl scheiterte im Kampf um das erste WM-Gold seit 1993 knapp.

Bronze holte sich Frankreich mit einem 33:31 nach Verlängerung über Co-Gastgeber Niederlande. Für Österreichs junge wie ersatzgeschwächte Auswahl hatte das Turnier mit der Hauptrunde und Rang 16 geendet.

(APA) / Bild: Imago