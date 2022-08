Finalsieg gegen Finnland: Kanada gewinnt U20-WM

via

Rekordsieger Kanada hat am Samstag in Edmonton zum 19. Mal die U20-Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen. Im Finale schlugen die Gastgeber Finnland mit 3:2 nach Verlängerung. Der entscheidende Treffer gelang Kent Johnson in der 64. Minute.

Für das Highlight des Finales sorgte Johnsons Teamkollege Mason McTavish. Er hielt sein Team in der Verlängerung mit einer bemerkenswerten Rettungstat im Spiel: Er stoppte einen Abschluss der Finnen aus dem Flug unmittelbar vor der eigenen Torlinie. Österreichs Team hatte die WM mit vier Niederlagen beendet, Absteiger gab es dieses Jahr aber keinen.

