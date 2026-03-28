Finalsieg gegen Gauff: Sabalenka verteidigt Miami-Titel

Rund zwei Wochen nach ihrem Triumph in Indian Wells hat Aryna Sabalenka das nächste 1000er-Event gewonnen.

Im Finale des WTA-Turniers in Miami bezwang die Titelverteidigerin die US-Amerikanerin Coco Gauff (22) mit 6:2, 4:6, 6:3. Die 27-Jährige, die bis zum Finale keinen Satz abgegeben hatte, baute dazu ihren Vorsprung an der Spitze der Weltrangliste aus.

„Das klingt verrückt, klingt unwirklich“, sagte Sabalenka auf die Tatsache hingewiesen, dass sie erst die fünfte Spielerin überhaupt – und die erste seit Iga Swiatek 2022 – ist, die beide Hartplatz-Turniere in Kalifornien, den sogenannten „Sunshine Double“, in einem Jahr gewinnen konnte. „Ich bin im Moment einfach super dankbar, super glücklich und super stolz.“

Lokalmatadorin Gauff bot der Belarussin nach weitestgehend chancenlosem ersten Satz zumindest im Verlauf einen aufopferungsvollen Kampf. Sie gewann den zweiten Durchgang. Wirkliche Spannung kam angesichts Sabalenkas erstem Satzverlust jedoch nur bedingt auf: Gauff wusste die fahrige Ausbeute bei Breakbällen ihrer Kontrahentin nicht zu bestrafen, da sie selbst zu fehlerhaft agierte.

Sabalenka holt historisches „Sunshine Double“

Mit ihrem zweiten Turniersieg in Floridas Metropole, gleichzeitig ihr 24. Karrieretitel, sicherte sich Sabalenka 1,15 Millionen US-Dollar Preisgeld. Nach den Erfolgen zu Beginn des Jahres in Brisbane und kürzlich in Indian Wells war es der dritte Turniersieg für die Belarussin in diesem Jahr.

Die 24-fache WTA-Turniersiegerin aus Belarus fixierte auch das „Sunshine Double“, zumal sie Mitte März auch in Indian Wells den Siegerscheck mit nach Hause genommen hatte. Dieses Kunststück war zuvor mit Steffi Graf, Kim Clijsters, Viktoria Asarenka und Iga Swiatek nur vier anderen Spielerinnen innerhalb einer Saison gelungen

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.