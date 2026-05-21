Fingerbruch: Villas Martinez spielte Finale mit Handicap

Torwart Emiliano Martinez von Europa-League-Sieger Aston Villa hat das Finale gegen den SC Freiburg trotz eines gebrochenen Fingers gespielt.

„Jedes Mal, wenn ich den Ball fing, rutschte der Finger in die andere Richtung. Aber solche Dinge muss man durchmachen, und ich bin stolz darauf, Aston Villa zu verteidigen“, sagte der 33-Jährige bei ESPN nach dem 3:0 (2:0). Die Verletzung hatte er nach eigenen Angaben beim Aufwärmen erlitten, sein Finger wurde vom medizinischen Personal getapt.

Die Verletzung beeinträchtigte den Keeper offensichtlich aber nicht, die klar unterlegenen Freiburger stellten Martinez vor keine größeren Probleme. Nachdem der Weltmeister mit dem Klub aus Birmingham eine 30-jährige Durststrecke ohne Titel beendete, peilt er mit der argentinischen Nationalmannschaft die erfolgreiche Titelverteidigung bei der WM an. Martinez ist als Nummer eins im Team von Nationaltrainer Lionel Scaloni vorgesehen. Die Albiceleste dürfte hoffen, dass die Blessur nicht allzu schwerwiegend ist.

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