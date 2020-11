Fink über eine mögliche Austria-Rückkehr: “Alles ist möglich in der Zukunft”

via

Heute um 19:15 Uhr ist Thorsten Fink bei “Dein Verein” – FK Austria Wien mit Alfred Tatar und Michael Ganhör live zugeschaltet und spricht u.a. über eine mögliche Rückkehr zum Klub.

“Ich kann mir natürlich alles vorstellen. Das ist ein Verein, der mir am Herzen liegt”, sagte der Deutsche, der zwischen 2015 und 2018 in Wien-Favoriten als Trainer tätig war. “Ich bin im guten gegangen, es ist alles toll”, ergänzte Fink, der aber klarstellte: “Im Moment haben sie einen guten, erfahrenen Trainer.” “Alles ist möglich in der Zukunft”, meinte der jetztige Coach von Vissel Kobe (Japan) abschließend.