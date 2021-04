Fink über Ex-Verein: “Wäre fatal, wenn die Austria nicht mehr in der Bundesliga wäre”

via

via Sky Sport Austria

Die Probleme der Wiener Austria gehen auch an Thorsten Fink nicht vorrüber. In der 106. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis plaudern Kommentator Otto Rosenauer, Moderator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar mit dem ehemaligen Austria-Coach u.a. über seine Zeit beim FAK und die derzeit schwierige Situation in Wien-Favoriten.



Der ehemalige Austria-Trainer verfolgt seinen Ex-Verein immer noch. Für ihn wäre es “fatal, wenn die Austria nicht mehr in der Bundesliga wäre. Ein Traditionsverein, den man sich nicht aus der Liga wegdenken kann.”

Thorsten Fink ist davon überzeugt, dass die Wiener noch die Kurve kriegen. Laut dem Deutschen hat der Verein “so viel Potenzial und so gute Fans, dass man sicherlich noch den Weg nach oben schaffen kann.”

“Eine meiner schönsten Zeiten”

Von 2015 bis 2018 war Thorsten Fink Trainer bei der Wiener Austria und hat einige Erfolge gefeiert. “Wir waren zwei Mal in der Europa League. Im ersten Jahr sind wir ja Dritter geworden (Anm. in der Liga) und im zweiten Jahr Zweiter. Da war auch eine Steigerung da.” Im Nachhinein war die Zeit “eine der schönsten Zeiten, weil der Zusammenhalt der Mannschaft und auch die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen top war.”

Auch wenn schon damals nicht alles rosig war. Nachdem viel Geld in den Stadionbau investiert wurde, war für Spieler nicht mehr ganz so viel übrig. “Das hab ich als ehrgeiziger Trainer auch nicht verstanden”, gesteht Fink. Und weiter: “Wir haben dann viele junge Spieler eingesetzt. Hatten dann auch ein paar Verletzungsprobleme gerade bei den Führungsspielern und es ist dann immer ein Problem, wenn man ohne Führungsspieler spielt, aber eigentlich besser werden will. Dann muss man halt auch ein Jahr unten durch. Diese Ausdauer hatten wir und auch ich, muss ich ganz ehrlich sagen, damals nicht.”

Dafür, dass es schlussendlich zur Trennung kam, sieht Thorsten Fink die Schuld auch bei sich selbst. “Ich hatte andere Ziele. Ich wollte auch mal Tabellenerster werden und nicht immer nur Zweiter oder Dritter. Dann hat man sich halt getrennt.”



Ob sich der Ex-Austria-Trainer ein Comeback vorstellen kann:

Jetzt abonnieren & anhören

FYEO

RSS Feed

Deezer

TuneIn