Finnland besiegt WM-Titelverteidiger USA klar

Titelverteidiger USA hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz im dritten Spiel schon die zweite Niederlage einstecken müssen.

Finnland fertigte das US-Team am Montag in Zürich mit 6:2 (3:1,2:0,1:1) ab und übernahm von Österreich die Führung in der Gruppe A. In der Gruppe B in Fribourg feierte Goldfavorit Kanada mit einem 5:1 (0:0,0:0,5:1) gegen Dänemark den dritten Sieg im dritten Spiel, Superstar Sidney Crosby bereitete vier Tore vor.

Die Finnen überzeugten mit Effizienz in den ersten 22 Minuten, von zehn Schüssen landeten fünf im Tor von Joseph Woll (Toronto Maple Leafs), der danach vom Eis musste. Lenni Hameenaho (7., 22./PP), Patrik Puistola (9.), Aatu Räty (15.) und Saku Mälananen (22.) sorgten mit ihren Toren für die Vorentscheidung.

Kanada bewies erst im Schlussdrittel Abschlussqualität und ging dank Treffern von Porter Martone (41.), Gabriel Vilardi (44.) und Denton Matychuk (44.) 3:0 in Führung. Nach dem 1:3 von Nick Olesen (51.) trafen noch Ryan O’Reilly (52.) und Parker Wotherspoon (60.).

(APA)

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