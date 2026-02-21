Finnlands Männer-Team holt Bronze im Eishockey

Finnland hat sich im olympischen Eishockey-Turnier der Männer die Bronzemedaille gesichert. Der Gold-Gewinner von Peking gewann das Spiel um Platz 3 am Samstag gegen die Slowakei 6:1.

Im Gegensatz zum Halbfinale gegen Kanada (2:3), in dem die Finnen eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten, ließen sie diesmal nichts anbrennen. Finnland gewann damit zum zwölften Mal eine olympische Medaille bei den Männern, zum neunten Mal eine Bronzene.

(APA)/Beitragsbild: Imago