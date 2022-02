Fiorentina-Präsident wegen Vlahovic verärgert

Dusan Vlahovic war der Rekordtransfer im Winter 21/22. Für 75 Millionen Euro verließ der Serbe die AC Florenz und wechselte innerhalb der Serie A zu Juventus Turin. Nun hat der Fiorentina-Präsident gegen den Angreifer und dessen Berater nachgetreten.

„Ich bin sehr enttäuscht und muss sorgfältig über die Entscheidungen nachdenken, die ich zu treffen habe. Die Ärzte sagten mir im November, ich solle nicht nach Italien reisen, da es mir nicht gut ginge, aber ich habe es getan, um meinen Beitrag zu leisten und Dusan und seine Agenten zur Vernunft zu bringen. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er mich nicht einmal gegrüßt“, sagt Präsident Rocco Commisso in einem Audioclip, der auf der Homepage des Klubs veröffentlicht wurde.

Vlahovic und dessen Agenten hätten ein abgekartetes Spiel gespielt, an dessen Ende die Fiorentina der große Verlierer sein sollte. „Es war allen klar, dass er bereits mit jemandem einen Vertrag hatte. Er hat jedes Angebot abgelehnt. Ich war viele Male in England, und jedes Mal hat er abgelehnt. Seine Vertreter waren unehrlich und Lügner. Wir hatten ein gutes Treffen im November, ich erwartete eine positive Antwort am nächsten Morgen, um den Vertrag zu unterschreiben, stattdessen verlangte er das Doppelte.“

Vier Millionen verdiente der Angreifer, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 24 Spielen auf 24 Torbeteiligungen (20 Treffer, vier Assists) kommt, in Florenz. Wie von Commisso erklärt, wollten die Berater zu Beginn der Vlahovic-Saga auf einmal acht Millionen Euro für ihren Schützling. Der Anfang vom Ende zwischen Vlahovic und der Fiorentina.

Letztendlich kam es nun im Januar 2022 zum Transfer innerhalb der Serie A, wo er zukünftig bei Juventus spielen wird. Letztlich sei es gut gewesen, „ihn jetzt zu verkaufen“, verrät Commisso. Denn die Vlahovic-Seite habe versucht, den Klub fertig zu machen.

Fiorentina president Commisso: „Vlahović deal was full of dishonest and liars. We opened talks with English clubs – every time a new offer came up, Vlahović and his agents said no. Their plan was the same as Mbappé with PSG: leave as a free agent and make money“. 🟣 #Vlahovic

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2022