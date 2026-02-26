Fiorentina zittert sich eine Runde weiter – Wiegele scheitert mit Pilsen

Die AC Fiorentina hat in der Conference League eine Blamage in der Verlängerung gerade noch abgewendet.

Der italienische Erstligist verspielte gegen Jagiellonia Białystok beim 2:4 (0:3, 0:2) in der regulären Spielzeit den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel, rettete sich aber durch zwei späte Tore ins Achtelfinale.

In der Liga kämpft Fiorentina gegen den Abstieg, im Pokal verlor der Traditionsverein im Achtelfinale. In der Conference League hatte die Fiorentina 2023 und 2024 jeweils das Finale erreicht – und darf auch in diesem Jahr weiter auf das Endspiel in Leipzig (27. Mai) hoffen.

Jagiellonia gelingt beinahe die Sensation

Beinahe hätte es aber den nächsten Rückschlag in einer weitgehend verkorksten Saison gegeben. Der 19 Jahre alte Bartosz Mazurek vom Spitzenreiter der polnischen Liga egalisierte mit einem Dreierpack (23./45.+3/49.) das Hinspiel-Ergebnis. Nicolo Fagioli (107.) und ein Eigentor von Taras Romanczuk (114.) beruhigten die Tifosi.

Jesus Imaz (118.) brachte noch einmal Spannung in die Partie, die wenig später mit der Gelb-Roten Karte für Białystoks Bernardo Vital (120.) und dem glücklichen Weiterkommen der Gastgeber endete.

Wiegele scheitert mit Pilsen

In der Europa League ist Tormann Florian Wiegele mit Viktoria Pilsen im K.o.-Playoff ausgeschieden. Die Tschechen scheiterten nach einem 1:1 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen an Panathinaikos. Wiegele konnte den Elfmeter von Ex-Milan-Kapitän Davide Calabria parieren, das Ausscheiden seines Teams konnte der ÖFB-Legionär nicht abwenden.

