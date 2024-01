Den 84. Hahnenkammrennen steht aus derzeitiger Sicht nichts im Weg.

Wie der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS mitteilte, bestanden die Weltcup-Pisten in Kitzbühel die am Freitag durchgeführte Schneekontrolle. In der Gamsstadt finden am 19. und 20. Jänner jeweils eine Abfahrt sowie am 21. Jänner ein Slalom statt.

