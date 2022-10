Fischer: „Da sieht man einfach, dass wir so klein gegen die sind“

Die Wiener Austria hat am dritten Spieltag der UEFA Europa Conference League eine deutliche 0:5-Niederlage kassiert. Manfred Fischer mit ehrlichen Worten im Sky-Interview: „Da sieht man einfach, dass wir so klein gegen die sind. Da fehlt so, so viel von jedem einzelnen Spieler von uns. Das muss man ganz klar anerkennen. Hut ab! Es hat zwar weh getan den Ball nachzulaufen, aber diese Mannschaft hat mit extrem inspiriert.“