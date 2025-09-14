Fitz feiert MLS-Debüt bei Minnesota-Sieg

Dominik Fitz hat sein Debüt in der Major League Soccer gefeiert. Der ehemalige Spielmacher der Wiener Austria wurde beim 3:1-Sieg von Minnesota United gegen San Diego FC in der 63. Minute, beim Stand von 0:0, eingewechselt. Einen Scorerpunkt konnte er zwar nicht verbuchen, dennoch war es ein gelungener Einstand in seiner neuen Liga.

Fitz war im Sommer aus Wien in die USA gewechselt. Der 26-Jährige unterschrieb bei Minnesota einen Vertrag bis Ende 2029, die Ablöse lag bei rund zwei Millionen Euro. Zuvor hatte das Austria-Eigengewächs 204 Pflichtspiele für die Veilchen absolviert und dabei 54 Tore sowie 63 Assists gesammelt.

(Red.)/Beitragsbild: Imago