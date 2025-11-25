Fitz & Minnesota verpassen MLS-Conference-Finale

Ex-Bayern-Profi Thomas Müller trifft mit den Vancouver Whitecaps im Playoff-Halbfinale der Fußball-Profiliga MLS auf den San Diego FC.

Das Team aus Kalifornien zog durch einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Minnesota United ins Endspiel der Western Conference ein, das in der Nacht zu Sonntag (3.00 Uhr) ebenfalls in San Diego ausgetragen wird. Damit scheidet das Team von ÖFB-Legionär Dominik Fitz, der in der 84. Minute eingewechselt wurde, und Ex-Sturm-Profi Kelvin Yeboah vorzeitig aus und verpasst sowohl ein Duell mit dem deutschen Routinier als auch ein potenzielles Endspiel gegen Miami-Superstar Lionel Messi.

„Richtig cooler Kicker“: Handl über MLS-Legionär Fitz

Der dänische Nationalspieler Anders Dreyer (72.) ließ den im Westen topgesetzten MLS-Neuling jubeln. Den zweiten Finalteilnehmer spielen in der Eastern Conference am Samstag (22.00 Uhr) Lionel Messis Inter Miami und der New York City FC aus. Das Endspiel wird am 6. Dezember (20.30 Uhr) ausgetragen.

Die Whitecaps um Müller hatten sich im Viertelfinale in der Nacht zu Sonntag gegen den Los Angeles FC mit 4:3 im Elfmeterschießen durchgesetzt.

