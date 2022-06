Fix! Andreas Kuen wechselt nach Griechenland

via

Andreas Kuen setzt seine Karriere beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen fort. Der Tiroler, dessen Kontrakt bei Sturm Graz ausläuft, unterschrieb beim Ex-Club von Coach Damir Canadi einen Vertrag bis 2024.

Es ist die erste Auslandsstation des 27-Jährigen. Kuen spielte in Österreich für den FC Wacker Innsbruck, SK Rapid Wien, Floridsdorfer AC, SV Mattersburg und zuletzt im Trikot des SK Sturm Graz. Bei den Steirern kam der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Partien zum Einsatz.

