Fix: Bayer Leverkusen verpflichtet Ex-Madrilenen

Vizemeister Bayer Leverkusen hat eine prominente Verstärkung für die rechte Außenbahn gefunden. Wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten, wechselt der fünfmalige Champions-League-Sieger Lucas Vázquez ablösefrei zur Mannschaft von Trainer Erik ten Hag und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der 34 Jahre alte Spanier freut sich auf seinen neuen Klub, „von dem mir Trainer Xabi Alonso und mein langjähriger Mitspieler Dani Carvajal in Madrid viel erzählt haben“. Bayer sei „absolut siegorientiert, hungrig und auf höchste Ziele ausgerichtet“, sagte Vázquez.

Rolfes: „Wird zu einer Stütze unserer Mannschaft werden“

„Mit Lucas Vázquez verpflichten wir einen extrem erfahrenen Spieler, der in den zurückliegenden zehn Jahren mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Lucas wird durch seine fußballerische Rafinesse und besondere Routine großen Einfluss auf unser Spiel nehmen und zu einer Stütze unserer Mannschaft werden.“

Der Vertrag von Vázquez bei Real Madrid war in diesem Sommer nach zehn Profi-Jahren nicht verlängert worden. Mit den Königlichen gewann Vázquez insgesamt 23 Titel. Nach dem Abgang von Jeremie Frimpong zum FC Liverpool waren die Leverkusener auf der Suche nach einem Spieler für die rechte Schienenposition. Für Vázquez ist es die erste Auslandsstation.

(SID) Foto: Imago