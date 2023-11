Fix! Bayern schnappt sich Offensiv-Talent

Was Sky bereits am 10. November angedeutet hat, ist nun offiziell: Der FC Bayern schnappt sich den Australier Nestory Irankunda.

Der 17-jährige Rechtsaußen wechselt im Sommer 2024 von Adelaide United zum deutschen Rekordmeister. In München wird Irankunda einen langfristigen Vertrag unterschreiben. „Nestory ist ein extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsabteilung, auf der Vereinsseite zitiert: „Wir sind überzeugt von seinem Potential und davon, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird.“

Youngster soll im Nachwuchsteam auf sich aufmerksam machen

Für Adelaide United erzielte der Youngster in 39 Spielen neun Tore, dazu bereitete er zwei weitere Treffer vor. Für die australische U17-Auswahl netzte er in sieben Partien elfmal, wurde auch schon in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.

Nun ist der Deal fix. Das Talent soll zunächst am Campus im Nachwuchsteam der Bayern zum Einsatz kommen.

(Red.)

Bild: Imago