Fix: Chelsea schnappt sich Dortmund-Youngster

Der Wechsel von Jamie Gittens vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Chelsea ist perfekt.

Der 20-Jährige erhält bei dem Premier-League-Klub einen Vertrag bis 2032, wie die Londoner am Samstag nach dem Halbfinaleinzug bei der Klub-WM bestätigten. Die Ablöse soll inklusive möglicher Bonuszahlungen bei 65 Millionen Euro liegen.

„Nach fünf fantastischen Jahren ist es Zeit für mich, ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen“, schrieb Gittens bei Instagram: „Ich bin als 16-Jähriger beim BVB angekommen, und vom ersten Tag an glaubte der Verein an mich und gab mir den Freiraum, mich als Spieler und als Person zu entwickeln. Ich habe während meiner Zeit hier so viel gelernt und werde immer dankbar dafür sein.“

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte schon kurz vor dem Viertelfinalspiel der Dortmunder gegen Real Madrid den Vollzug des Wechsels angekündigt. „Jamie ist ein hervorragender Spieler, der uns viel Freude bereitet hat. Er möchte nun bei Chelsea den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, und dafür wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und viel Erfolg.“

Der Flügelspieler hatte am Samstag in den USA seinen Medizincheck beim englischen Spitzenklub absolviert. Dortmund war bereits seit längerer Zeit in Gesprächen mit den Blues über einen Transfer.

Gittens, der 2020 aus dem Nachwuchs von Manchester City nach Dortmund gewechselt war, spielte unter BVB-Trainer Niko Kovac zuletzt keine große Rolle mehr. In den USA kam der Engländer auch aus Vorsicht angesichts des Chelsea-Interesses nur auf einen Kurzeinsatz beim Auftaktspiel gegen Fluminense (0:0).

(SID) Foto: Imago