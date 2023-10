Fix: Ex-Altacher Tartarotti wechselt nach St. Pölten

Nachdem Johannes Tartarotti als Trainingsgast beim SKN überzeugte, statteten die St. Pöltner nun den 24-Jährigen mit einem Vertrag bis zum Sommer 2024 aus.

Der offensive Mittelfeldspieler stand bis Sommer 2023 beim SCR Altach unter Vertrag. Seitdem war der vertragslose 24-Jährige auf Vereinssuche. Tartarotti absolvierte bislang 77 Bundesligaspiele (4 Tore, 11 Assists) und 19 Spiele in der 2. Liga.

Nun will sich der Ex-Altacher beim SKN wieder ins Rampenlicht spielen. Beim Testspiel gegen Blau-Weiß Linz betrieb Tartarotti Werbung in eigener Sache. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 2:1-Erfolg den zwischenzeitlichen Treffer zum 1:0 für die St. Pöltener.

Sportdirektor Tino Wawra über den Transfer von Tartarotti: „Da uns mit Marcel Ritzmaier ein wichtiger Spieler die gesamte Saison fehlen wird, wollen wir hier nochmals nachrüsten. Jo ist einer jener Österreicher am Markt, der auf dieser Position richtig Sinn macht. Er hat schon in der Bundesliga bewiesen was er kann und wird uns gleich weiterhelfen. Er ist fit und ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat.“

„Es freut mich sehr, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass es für beide Seiten eine sehr gute Möglichkeit ist, und ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft am Platz zu stehen und alles für unsere Ziele zu geben“, so Tartarotti über den Wechsel in die niederösterreichische Landeshauptstadt.

(Red.)

Bild: SKN St. Pölten