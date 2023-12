Fix! FC Bayern sichert sich spanischen Nationalspieler

Was Sky exklusiv berichtete, ist nun offiziell: Der FC Bayern hat Bryan Zaragoza vom FC Granada fix verpflichtet.

Es ist offiziell: Der FC Bayern hat sich die Dienste von Flügelspieler Bryan Zaragoza gesichert, wie der Rekordmeister am Mittwochmittag bekanntgab. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2029 und wechselt im Sommer an die Isar.

Am Morgen hatte Sky bereits von dem Transfer berichtet, was sich mit den Berichten des spanischen Senders El Chiringuito TV deckte, der den Wechsel zuerst vermeldete. Der Rekordmeister zieht für den Spanier eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen. Bryan ist einer der Senkrechtstarter in Spanien und schon länger auf unserem Schirm. Er wird unsere offensiven Möglichkeiten erweitern“, ließ sich FCB-Sportdirektor Christoph Freund über den Neuzugang auf der Bayern-Homepage zitieren.

Beide Vereine standen schon seit längerer Zeit in Kontakt. Freund hatte im Werben um das 22-jährige Flügel-Juwel Vollgas gegeben und dabei RB Leipzig ausgestochen. Die Sachsen wollten Zaragoza ebenfalls verpflichten.

Schneller Spieler, der das direkte Duell sucht

Der Rechtsfuß feierte im Oktober gegen Schottland sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft. Bei Zaragoza handelt es sich um einen schnellen Spieler, der auch in engen Räumen direkte Duelle sucht und löst. Auch aufgrund seiner Leichtfüßigkeit sowie seiner Körpermaße von 1,64 Metern ist er für die Gegner schwer zu greifen.

Für die Profis des FC Granada absolvierte Zaragoza bisher 51 Pflichtspiele, erzielte zehn Tore und bereitete drei weitere vor. Er stieg vergangene Saison mit Granada in La Liga auf, kämpft jedoch aktuell mit seinem Team gegen den Abstieg.

(sport.sky.de)/Bild: Imago