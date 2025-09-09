Fix: Fenerbahce stellt Nachfolger von Mourinho vor

Domenico Tedesco ist neuer Trainer von Fenerbahce Istanbul. Das gab der türkische Fußball-Vizemeister am Dienstag bekannt.

Tedesco, der zuletzt die belgische Nationalmannschaft trainiert hatte, erhielt in Istanbul einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge von Startrainer José Mourinho an.

„The Special One“ hatte mit Fenerbahce zuletzt die Teilnahme an der Champions League verpasst und daraufhin seinen Job verloren. In der Liga belegt Fener derzeit den fünften Platz, der Rückstand auf Titelverteidiger Galatasaray beträgt bei einem Spiel weniger fünf Punkte.

Tedesco war im Januar als Nationaltrainer Belgiens freigestellt worden. In der Bundesliga hatte der 39 Jahre alte Deutsch-Italiener zuvor Schalke 04 und RB Leipzig trainiert. Mit den Sachsen gewann er 2022 den DFB-Pokal, musste nach einem verpatzten Saisonstart aber schon in der Frühphase der darauffolgenden Spielzeit gehen.

(SID) Foto: Imago