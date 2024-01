Fix! Formel 1 verkündet Comeback nach über 40 Jahren

Die Formel 1 wird ab 2026 wieder regelmäßig in Madrid zu Gast sein, das wurde am Dienstag offiziell verkündet.

Bis einschließlich 2035 werden die Boliden über die Straßen der spanischen Hauptstadt heizen. In Madrid fand zuletzt 1981 ein Rennen auf dem Circuito del Jarama statt. In einer Pressemitteilung der Formel 1 heißt es: „Dies ist das Ergebnis einer Vereinbarung mit IFEMA MADRID, die eine brandneue Rennstrecke in Madrid vorsieht, die sowohl Straßen- als auch Nicht-Straßenabschnitte umfassen wird.“

Die 5,47 km lange Hybridstrecke wird um das IFEMA-Messegelände und das Kongresszentrum im Nordosten der Stadt gebaut. Die Strecke muss noch von der FIA genehmigt werden und wird 20 Kurven mit einer voraussichtlichen Rundenzeit von 1:32 Minuten umfassen.

Exzellente Anbindung

Der Veranstaltungsort wird voraussichtlich mehr als 110.000 Fans pro Tag auf der Haupttribüne, im allgemeinen Bereich und in der VIP-Hospitality aufnehmen können.

„Mit seiner Lage in der Stadt Madrid und fünf Minuten vom Flughafen Madrid-Barajas Adolfo Suarez entfernt wird der Große Preis von Spanien zu einem der am besten zugänglichen Rennen im Formel-1-Kalender, da die Rennstrecke mit der Metro, dem Zug und den städtischen Linien in kurzer Zeit zu erreichen ist“, so die Formel 1.

Wie hingegen die Zukunft des Rennens in Barcelona aussehen wird, wo die Formel 1 seit 1991 unterwegs ist, ist noch unklar.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago