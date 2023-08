Fix! Frauen-Nationalteam gegen Frankreich vor Rekordkulisse

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam kann im ersten Heimspiel im Rahmen der Nations League gegen Frankreich vor einer Rekordkulisse antreten. Für das Duell am 26. September (18.30 Uhr) in der Wiener Generali Arena wurden bereits mehr als 3.600 Karten abgesetzt. Das gab der ÖFB am Freitag bekannt.

Die bisherige Bestmarke von 3.600 wurde am 21. Oktober 2012 im mit 0:2 verlorenen Play-off-Hinspiel zur EM 2013 gegen Russland in der NV Arena aufgestellt.

Aufgrund der großen Nachfrage sind Karten für das erste Frauen-Länderspiel in der Austria-Wien-Heimstätte ab sofort auch für die gesamte Südtribüne erhältlich. Vier Tage zuvor startet die ÖFB-Auswahl in Norwegen in das Abenteuer Nations League.

(APA) / Bild: GEPA