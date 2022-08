Fix! Hartberg holt Frieser

via

via Sky Sport Austria

Dominik Frieser ist zurück in Österreich. Der 28-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum TSV Hartberg.

Der Rechtsaußen stand seit Februar 2022 beim italienischen Drittligisten Cesena unter Vertrag. Zuvor spielte Frieser beim FC Barnsley in der zweiten englischen Liga, nachdem er im Sommer 2020 vom LASK ins Ausland ging. In Hartberg unterschreibt der Offensivspieler einen Dreijahresvertrag bis 2025.

Frieser absolvierte in seiner Karriere 83 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga und erzielte 18 Tore und acht Assists. Für Hartberg absolvierte der Offensivspieler von 2013 bis 2015 bereits 40 Pflichtspiele in der 2. Liga und im ÖFB-Cup.

„Dominik war unser absoluter Wunschspieler, wir haben uns seit längerer Zeit bemüht, ihn zurückzuholen. Österreichische Spieler sind sehr begehrt, daher freut es uns umso mehr, dass es uns gelungen ist, ihn nach sieben Jahren wieder für den TSV zu gewinnen. Ein körperlich starker Spieler mit viel Tempo und Torgefahr, der zudem das Umfeld und den Verein kennt. Dominik ist auf alle Fälle eine richtige Verstärkung“, sagt Hartberg-Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr.

Dominik Frieser sagt zu seiner Rückkehr: „Ich bin froh, wieder in Österreich und Hartberg zu sein. Ich möchte der Mannschaft helfen, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen. Für mich ist die Rückkehr perfekt, ich kenne das Umfeld, den Verein und einige Spieler. Wichtig war für mich, dass ich zu meiner Familie heimkomme. Ich brenne auf meine Einsätze im TSV-Trikot!“

(Red.) / Bild: TSV Hartberg