Fix! Ilzer verlängert bei Sturm Graz

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Christian Ilzer vorzeitig um ein Jahr bis 2025 verlängert.

Das teilte der Vizemeister am Donnerstag mit. Neben Ilzer erhielt auch das gesamte Trainerteam um Uwe Hölzl, Dominik Deutschl (beide Co-Trainer), Marco Angeler (Fitness und Kondition) sowie Paul Pajduch (Head of Scouting) ein neues Arbeitspapier bis 2025.

Schicker: „Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg“

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meinte: „Unser gesamtes Trainerteam hat vom ersten Tag in Graz an hervorragende Arbeit geleistet und extrem viel Zeit, Herzblut und Akribie in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft gesteckt. Diese geschlossene Vertragsverlängerung von Christian Ilzer und seinem Team ist eine absolute Bestätigung für unseren gemeinsam eingeschlagenen Weg. Christian Ilzer ist einer der wesentlichen Bausteine dafür, dass sich der SK Sturm Graz als Verein so großartig entwickelt. Die hervorragenden Arbeit des Trainerteams sorgt dafür, dass sich jeder einzelne Spieler im Kader täglich weiterentwickelt und stetig verbessert. Das gesamte Team mit dem Steirer Christian Ilzer an der Spitze, Uwe Hölzl, Dominik Deutschl, Marco Angeler und Paul Pajduch passt sowohl sportlich als auch menschlich absolut perfekt zum SK Sturm und ich bin absolut überzeugt, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit, die bereits einen Vizemeistertitel sowie den zweimaligen Einzug in die Gruppenhase der UEFA Europa League einbrachte, weiterführen können.“

Schicker selbst hatte seinen Vertrag beim SK Sturm erst vor drei Tagen bis 2026 verlängert.

Nun haben die Steirer ihr Erfolgsduo langfristig gebunden. Christian Ilzer sagte nach seiner Vertragsunterschrift: „Am Ende ist der sportliche Erfolg immer das Wichtigste, trotzdem ist es etwas sehr Schönes, wenn man spürt und auch sieht, dass unsere Arbeitsweise und unser Einsatz anerkannt und wertgeschätzt wird. Wir sind ein eingespieltes Trainerteam und werden weiterhin alles dafür tun, um mit dem SK Sturm erfolgreich zu sein.“

Sturm geht als Tabellenzweiter in die WM-Pause

Sturm ging nach 16 Runden als souveräner Liga-Zweiter mit einem Rückstand von sechs Punkten auf Serienmeister Salzburg in die Winterpause. Der Vorsprung auf den Dritten LASK beträgt ebenfalls sechs Zähler, erst am Sonntag hat Sturm ein 1:1 bei den Oberösterreichern geholt. In der Europa-League-Gruppenphase war die Ilzer-Truppe mit der historischen Bestmarke von acht Punkten als Gruppenvierter ausgeschieden. Zuletzt hatte es Gerüchte über Interesse an Ilzer aus der deutschen Bundesliga gegeben.

