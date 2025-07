Fix: Juventus verpflichtet Offensivspieler

Nach der Leihe in der Vorsaison hat Juventus Turin nun Francisco Conceicao fest vom FC Porto verpflichtet.

Das gab die „Alte Dame“ bekannt. Der italienische Rekordmeister zahlt laut Medienberichten etwa 32 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler. Conceicao unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

In der Vorsaison kickte der Portugiese auf Leihbasis bei Juve und steuerte in 40 Pflichtspielen sieben Tore sowie sechs Vorlagen bei. Der 22-Jährige ist der Sohn von Sergio Conceicao, der in der Vorsaison den AC Milan trainierte.

Bild: Imago