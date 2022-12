Fix: Lamborghini holt Ex-Formel-1-Pilot

Lamborghini hat sich für sein Langstrecken-Programm die Dienste von Romain Grosjean gesichert. Der ehemalige Formel-1-Pilot wird Werksfahrer. Das gab der italienische Automobilhersteller nun offiziell bekannt.

„Ich freue mich sehr über zwei Dinge“, begann Grosjean seine Ausführungen. „Das erste ist der Start in Daytona mit dem GT3, der dort sehr erfolgreich war, und einem wirklich guten Team wie Iron Lynx und Teamkollegen um mich herum. Und dann später im Jahr die Entwicklung des neuen LMDh. Ein wunderschönes Auto – ich bin glücklich, es gesehen zu haben – und ein unglaubliches Langstreckenprojekt. Das wird eine sehr aufregende Kategorie mit all den Herstellern.“

Seinen ersten Renneinsatz als Lamborghini-Werksfahrer bestreitet Grosjean Ende Januar bei den 24 Stunden von Daytona.

Grosjean mit schrecklichem Feuerunfall in Bahrain

Grosjean, der nach seinem Formel-1-Aus in den vergangenen beiden Jahren in der IndyCar-Serie an den Start ging, ist neben Mirko Bortolotti und Andrea Caldarelli der bislang dritte Fahrer, der für Lamborghinis Einstieg in die Top-Klasse des Langstreckensports verpflichtet wurde.

Grosjean hatte mit einem schrecklichen Feuerunfall in Bahrain Ende November 2020 die Motorsport-Welt in Schockstarre versetzt. Der damalige Haas-Pilot war kurz nach dem Start in eine Leitschiene gekracht, sein Auto zerbrach dabei und ging in Flammen auf. 26 Sekunden verbrachte er im Feuer.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago