Fix! Minnesota schickt Rossi in die AHL

Die Minnesota Wild haben Sturmtalent Marco Rossi aus der NHL zu ihrem AHL-Farmteam nach Iowa beordert.

Der 21-jährige Vorarlberger gehörte nach 16 NHL-Einsätzen ohne Torerfolg und mit einem Assist seit Saisonbeginn in den jüngsten vier Partien nicht mehr zum Minnesota-Matchkader. In der vergangenen Saison hatte Rossi für die Iowa Wild in 63 AHL-Matches 53 Scorerpunkte verbucht und war auch zu seinem NHL-Debüt (2 Matches) gekommen.

The #mnwild has assigned F Marco Rossi to the @IAWild. — Minnesota Wild PR (@mnwildPR) November 28, 2022

(APA)

Bild: GEPA