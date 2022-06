Fix: Modric bleibt ein weiteres Jahr bei Real Madrid

via

via Sky Sport Austria

Der frühere Weltfußballer Luka Modric geht bei Champions-League-Sieger Real Madrid in eine weitere Saison. Der 36-jährige Kroate verlängerte seinen Vertrag kurz vor Ablauf bis zum 30. Juni 2023. Dies gab Real in einem Zwei-Zeilen-Statement bekannt.

„Ich bin sehr glücklich und stolz, mindestens noch ein weiteres Jahr für Real Madrid zu spielen. Ich werde weiter alles für den Klub geben. Hala Madrid“, sagte Modric in einem Videoclip, den Real in den Sozialen Medien veröffentlichte. Modric posierte dabei vor dem Henkelpott, den er mit seinem Kollegen am 28. Mai im Finale von Paris (1:0 gegen den FC Liverpool) gewonnen hatte.

Modric spielt seit 2012 für die Königlichen. In 436 Pflichtspielen für den spanischen Rekordmeister erzielte Modric 31 Tore.

(SID)

Bild: Imago