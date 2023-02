Fix! Nicolò Zaniolo wechselt zu Galatasaray

via

via Sky Sport Austria

Nicolò Zaniolo wechselt offiziell zu Galatasaray Istanbul. Dies bestätigte Transferexperte Fabrizio Romano am Mittwochnachmittag auf Twitter.

Nach mehreren Medienberichten eines bevorstehenden Wechsels zu Galatasaray Istanbul, ist es nun beschlossene Sache! Der Italiener schließt sich dem aktuell Tabellenführenden der türkischen Süper Lig bis zum 30. Juni 2027 an. Laut Transferexperte Romano überweist der Verein vom Bosporus bis zu 20 Mio. € mit Bonuszahlungen an AS Roma, für die Dienste des 23-Jährigen.

Dessen neues Arbeitspapier beim 22-maligen türkischen Meister soll zudem eine Ausstiegsklausel von 35 Mio. enthalten.

(Red.)/Bild: Imago