Offiziell: Pink-Wechsel nach Deutschland perfekt

Was sich in den letzen Tagen angebahnt hat, ist nun offiziell: Der SV Sandhausen verpflichtet Markus Pink ablösefrei, nachdem der Vertrag des 32-jährigen Stürmer in Shanghai nicht verlängert wurde. Zur Länge des Vertrags wurden keine Angaben gemacht.

„Wir sind froh, dass wir Pinki nun verpflichten konnten, nachdem er bereits im letzten Wintertransferfenster ein Kandidat in Sandhausen gewesen ist. Er ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht“, sagt Sportdirektor Matthias Imhof gegenüber den Vereinsmedien. Imhof lotste seit seinem Amtsantritt im Sommer 2023 bereits den vierten ehemalige Klagenfurter nach Sandhausen. Mit Patrick Greil, Tim Maciejewski und Alexander Fuchs kicken aktuell drei ehemalige Klagenfurt-Teamkameraden von Pink beim SVS.

Pink: „Sehe viel Potential im Verein“

„Markus läuft intensiv an, macht die Bälle gut fest und ist sehr treffsicher – das konnte er in Österreich bereits unter Beweis stellen“, ergänzt Cheftrainer Jens Keller. In der laufenden Spielzeit trug Pink in Shanghai mit sechs Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen zum Meistertitel in der Chinese Super League bei.

„Ich möchte so schnell wie möglich Anschluss finden und die Mannschaft kennenlernen. Ich sehe im Verein viel Potenzial, mich reizt die sportliche Herausforderung des Aufstiegs – deshalb fiel meine Entscheidung auf den SV Sandhausen“, zeigt sich Markus Pink nach der Vertragsunterschrift motiviert.

Sandhausen liegt in der dritten Liga auf Platz sieben mit 13 Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz, aber nur drei Zähler hinter einem Relegationsplatz.

